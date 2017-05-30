В Крыму оштрафовали главу республики Сергея Аксенова за то, что он организовал вывоз мусора к домам чиновников, которые плохо справляются со своими обязанностями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — заявил Аксенов, не уточняя суммы штрафа.

Ранее Аксенов взял на себя ответственность за акцию гражданских активистов республики, которые вывалили кучи мусора у домов двух чиновников.

Акцию организовали после слов самого Аксенова, который предложил подвезти мусор со свалок к дверям тех глав муниципалитетов, которые игнорирует проблемы свалок в регионе.

Напомним, по данным министерства природы и экологии Крыма, площадь незаконных свалок на конец прошлого года составила более 65 гектар. Всего в Крыму, по словам главы ведомства Геннадия Нараева, скопилось более 60 миллионов кубометров мусора.

Максим Прошкин