Хозяин помещения в Туле, у которого оппозиционный политик Алексей Навальный собирался арендовать место для встречи с соратниками, аннулировал бронь после звонка из администрации. Об этом сообщает Reuters.

«Они посоветовали мне не сдавать помещение для собраний Навального», — цитирует агентство слова собеседника, который пожелал остаться анонимным.

По словам хозяина помещения, он послушался совета, так как «не хотел неприятностей».

В свою очередь, в администрации Тулы обвинения отвергли. «Администрация не звонила никому из хозяев помещений, которые сдавались для проведения встречи с Алексеем Навальным», — сказали Reuters.

Однако представитель оппозиционного политика в Туле Дмитрий Николаев заявил зарубежному агентству, что найти помещение было «непросто» именно из-за «советов» администрации.

Напомним, что в нескольких городах собственники помещений также расторгли договор аренды. Речь идет о Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре.

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Отметим во Владивостоке местные власти также пытались препятствовать открытию штаба оппозиционного политика.

«По пути из аэропорта в штаб нас пять раз останавливали сотрудники ГИБДД. Главную дорогу из аэропорта в город перекрыли, пришлось добираться окольными путями. Когда доехали до здания, то оказалось, что замки в помещении, которое мы арендовали, не открываются, их сменили», — сообщал сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Он также рассказал, что в аренде помещений во Владивостоке отказывали девять раз, а сотрудники местного ФСБ накануне открытия во Владивостоке пытались дезинформировать сторонников политика. Они разослали им смс, где было неверно указано место проведения встречи.

Максим Прошкин