Прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело против российских должностных лиц по статье о развязывании агрессивной войны (ст.437 УК Украины), сообщается на сайте прокуратуры.

«Беспрецедентностью этого уголовного производства является то, что впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины», — отмечается в сообщении.

Согласно опубликованному заявлению, действия России принесли «обездоленность и заставили покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар».

В тексте добавляется, что во время досудебного расследования прокуратура уделит «особое внимание» приготовлению к «оккупации Крыма и склонению жителей полуострова к ненависти к народам Украины» путем «манипуляции общественным мнением» через СМИ и соцсети.

Более того, сотрудники СБУ «шаг за шагом собирали информацию о конкретных преступных действиях российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма».

Напомним, 25 февраля президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны.

В документе говорится, что необходимость принятия доктрины объясняется «возникновением угроз национальной безопасности в информационной сфере», а также необходимостью «определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства».

Этим документом власти Украины уточняют и формализуют принципы государственной информационной политики, в том числе в отношении России и так называемой гибридной войны.

Координировать органы исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере будет СНБО.

Максим Прошкин