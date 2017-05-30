Назначать главу Российской академии наук (РАН) должно академическое сообщество, а не президент или правительство. Сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы государства Андрея Фурсенко.

По его словам, президент России на встрече с академиками РАН особо подчеркнул этот момент.

«Кандидатуры не обсуждались, не упоминалась ни одна фамилия», — добавил Фурсенко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Валерия Козлова исполняющим обязанности президента Российской академии наук.

«Подписанным распоряжением Владимир Фортов освобожден от должности президента Российской академии наук 23 марта 2017 года по его просьбе», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Напомним, 20 марта общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года. При этом собрание попросило продлить полномочия Фортова, которые истекают в конце марта, несмотря на протест действующего президента.

Полномочия нынешнего президента Российской академии наук истекли досрочно в связи с реформой, объединившей РАН с двумя другими академиями — Россельхозакадемией и Российской академией медицинских наук (РАМН).

Максим Прошкин