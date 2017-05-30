Министерство обороны разработало проект постановление правительства, согласно которому военнослужащие должны отчитываться за публикации в соцсетях. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Текст проекта на сайте пока не опубликован, однако указано, что постановление касается органов военного управления, соединений, воинских частей, российских вооруженных сил, органов и подразделений военной полиции ВС и военкоматов.

Как отмечают источники РБК, закон нужен, для того чтобы избежать информационных утечек.

«Военнослужащим вообще рекомендовано не заводить аккаунты в соцсетях», — сообщил собеседник издания в Минобороны.

При этом он пояснил, что указаний удалять аккаунты, которые были до призыва на военную службу, требований не поступало.

«Есть рекомендации, что нельзя размещать и где нельзя размещать. Например, нельзя указывать наименования воинских частей, нельзя светить дислокацию, нельзя фотографироваться — особенно на фоне секретных документов», — уточнил источник.

Напомним, благодаря соцсетям СМИ не раз удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат на Украине и в Сирии