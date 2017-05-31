Полиция Манчестера освободила троих задержанных по делу о теракте в Манчестере. Об этом полиция сообщила в своем твиттере.

«Сегодня мы освободили без предъявления обвинений двоих мужчин 20 и 24 лет из Фаллоуфилда, а также 37-летнего мужчину из Блэкли», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 22 мая на стадионе Manchester Arena произошел взрыв. Бомба взорвалась после окончания шоу американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, почти 60 человек получили ранения.

По подозрению в подготовке теракта были задержаны 15 человек, исполнителем атаки правоохранительные органы считают Салмана Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».