Сирия будет поставлять овощи и фрукты для продуктовой сети «Магнит». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на владельца майкопской компании «Адыг-Юрак», которая наладили импорт из Сирии.

По его словам, в порту Новороссийск уже разгружены первые три контейнера для сети — около 50 тонн томатов, баклажанов и перца, в июне в Россию также поступят черешня, абрикосы, сливы и персики общим весом до 240 тонн.

Всего компания планирует за лето ввезти 5-6 тысяч тонн овощей и фруктов из Сирии для магазинов «Магнит».

О начале поставок из Сирии впервые сообщалось в марте. Тогда же Панеш говорил о проблемах с импортом, так как первый 61 контейнер (около 1,2 тыс. тонн) простоял в порту более десяти суток из-за неверно оформленных таможенных документов.

В августе 2014 года Россия на год запретила импорт некоторых продуктов из Евросоюза, США и Австралии и в ответ на то, что эти государства ранее ввели санкции в отношении Москвы из-за присоединения Крыма. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция. 25 июня Россия приняла решение продлить свое продовольственное эмбарго еще на один год.