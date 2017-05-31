Новая газета

У посольства Германии в Кабуле взорвался заминированный автомобиль

Общество

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Возле здания посольства Германии в Афганистане произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль.

В министерстве здравоохранения Афганистана заявили, что в результате случившегося пострадали 60 человек.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии. 

В начале мая в Кабуле недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО  произошел взрыв. Устройство привел в действие смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

Теги:
теракт , афганистан, германия

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