Возле здания посольства Германии в Афганистане произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль.

#KabulBlast frightening no of casualties feared. Terrorists have no religion & respect to #Ramadan pic.twitter.com/kznj3zEOYT — ahmad shah katawazai (@askatawazai) May 31, 2017

В министерстве здравоохранения Афганистана заявили, что в результате случившегося пострадали 60 человек.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии.

В начале мая в Кабуле недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО произошел взрыв. Устройство привел в действие смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.