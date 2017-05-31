У посольства Германии в Кабуле взорвался заминированный автомобиль
Возле здания посольства Германии в Афганистане произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местной полиции.
Сообщается, что взорвался заминированный автомобиль.
#KabulBlast frightening no of casualties feared. Terrorists have no religion & respect to #Ramadan pic.twitter.com/kznj3zEOYT— ahmad shah katawazai (@askatawazai) May 31, 2017
В министерстве здравоохранения Афганистана заявили, что в результате случившегося пострадали 60 человек.
По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии.
В начале мая в Кабуле недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО произошел взрыв. Устройство привел в действие смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.