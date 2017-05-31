Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский напомнил, что один из крупнейших порно-ресурсов PornHub обещал сотрудникам ведомства премиум-аккаунты за снятие блокировки в России. Об этом он заговорил со сцены мероприятия СПИК-2017. сообщает «Лента.ру».

В ходе своего выступления Ампелонский попросил у Дмитрия Колодина, представителя Pornhab в соцсети «ВКонтакте», обещанный премиум-аккаунт в онлайн-кинотеатре. На этот факт обратил внимание пользователь соцсети Феликс Зинатуллин.

«Вадим получит премиум, когда проснется офис в Канаде», — отметил Колодин в комментариях к записи Зинатуллина.

Напомним, главный офис Pornhub находится в Монреале (Канада).

Ампелонский подтвердил «Ленте.ру», что во время выступления решил пошутить на эту тему.

14 сентября Роскомнадзор официально подтвердил, что заблокировал одни из самых популярных бесплатных порносайтов Youporn и Pornhub.

После этого Pornhub предложил Роскомнадзору отказаться от идеи заблокировать сайт в обмен на премиальную учетную запись. С таким предложением администраторы выступили в твиттере.

«Чуваки, если мы вам дадим премиум-аккаунт, вы разбаните Pornhub в России?», — говорилось в сообщении.

Вскоре Роскомнадзор выступил с ответом с официальнго аккаунта надзорного ведомства. «Извините, мы не на рынке, а демография — не товар», — написал тогда представитель ведомства.