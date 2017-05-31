С российский фрегата «Адмирал Эссен» и подводной лодки «Краснодар» осуществили пуски четырех крылатых ракет по террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) в районе Пальмиры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

«Целями для поражения стали укрытия в районе восточнее Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных террористами из Ракки. Все цели поражены», — сообщили в ведомстве.

Пуски осуществлялись из восточной части Средиземного моря.

В министерстве отметили, что командования США, Турции и Израиля «были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия».

Пальмира находилась под контролем ИГ с мая 2015 года. За это время боевики взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.

В марте 2016 года город был освобожден сирийской армией при поддержке российской авиагруппы.

В декабре прошлого года ИГ вернулось в Пальмиру и заняло северо-запад города. В начале марта правительственным войскам удалось вновь освободить город.