Новая газета

При взрыве в Кабуле погибли десятки человек

Общество

В результате взрыва возле здания посольства Германии в Кабуле погибли 65 человек.  Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Более 325 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что у посольства Германии в Афганистане взорвался заминированный автомобиль. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии. 

Теги:
афганистан

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