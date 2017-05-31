В результате взрыва возле здания посольства Германии в Кабуле погибли 65 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

#KabulExplosion - Death toll rises to 65, & 325 wounded in #Kabul blast, spokesman for Ministry of Public Health, confirms. #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) May 31, 2017

Более 325 человек получили ранения.

Ранее стало известно, что у посольства Германии в Афганистане взорвался заминированный автомобиль. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

По данным японского общественного телевидения NHK, в результате взрыва пострадали два сотрудника посольства Японии.