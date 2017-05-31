Росгвардия направила в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру материалы о возбуждении уголовного дела против трех сотрудников ведомства, по вине которых могло произойти нападение на УФСБ Хабаровска. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации газеты, начальник регионального центра лицензионно-разрешительной работы (ЦЛРР) (входит в Росгвардию — ред.) допустил халатность при проверке стрелкового клуба «Хаммер», из которого подросток похитил оружие, а потом напал на сотрудников отделения ФСБ в Хабаровске.

«В частности, было установлено, что на самом деле никакой проверки в "Хаммере" не проводилось: инспектор ЦЛРР на место не выезжал, а сам акт проверки, составленный 10 апреля, сфальсифицировал», — пишет газета со ссылкой на источники.

Более того, ведомство установило, что клуб мог заниматься только подготовкой частных охранников, а разрешение на хранение оружие отсутствовало.

«Кстати, по версии проверяющих, деньги в клубе надлежащим образом не оформлялись, а фактически шли в черную кассу», — сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, фигурантами уголовного дела могут стать три человека: полковник Простакишин, отправивший липовый рапорт о проведенных проверках в Москву, начальника горотдела ЛРР подполковника Еньков и капитан Мун, который непосредственно должен был побывать в «Хаммере».

Напомним, 21 апреля Антон Конев 1999 года рождения открыл огонь у приемной УФСБ Хабаровска.

Установлено, что оружие, которым воспользовался для нападения Конев (пистолет Ярыгина), было украдено в результате нападения на местный стрелковый клуб «Хаммер». В здании клуба полиция обнаружила труп охранника.

По информации СМИ, когда нападавший оказался возле здания ФСБ, он выманил людей на улицу, а затем открыл по ним огонь из пистолета Ярыгина, после чего забрал автомат Калашникова у убитого сотрудника ФСБ и начал беспорядочно стрелять уже из него.

В результате погибли два человека. Еще один человек был ранен.

Максим Прошкин