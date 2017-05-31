Хорошевский суд Москвы арестовал замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, который отвечает за развитие IT, и его коллегу начальника управления информационных систем Сергея Павлова. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, под стражей также находятся председатель совета директоров IT-компании «Сириус» Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов.

Хорошевский суд вынес постановление об аресте 13 мая, однако известно стало об этом накануне.

Как рассказали «Коммерсанту» в пресс-службе суда, арестованным вменяют статью о мошенничестве, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

«Правоохранительные органы мог заинтересовать тот факт, что фирмы Романа Павлова выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем», — пишет издание со ссылкой на слова топ-менеджера крупной IT-компании.

Кроме того, как стало известно «Коммерсанту» из базы данных «СПАРК-Интерфакс» компании, которые контролируют Роман Павлов и Александр Литвинов, либо аффилированные с ними, с 2011 года получили от различных управлений Казначейства не менее 195 млн рублей в рамках госконтрактов на поставку компьютерной техники и ее техподдержки.

По информации СМИ, замруководителя Федерального казначейства с 15 мая находится «в отпуске с открытой датой».

Федеральное казначейство выступает оператором целого ряда крупных IT-систем, при помощи автоматизированный системы происходит бюджетирование по все стране.

Максим Прошкин