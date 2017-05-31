В министерстве экономического развития подсчитали, что реальный рост пенсий в России в ближайшие 20 лет будет нулевым. При этом доходы россиян смогут вернуться к докризисному уровню только к 2022 году. Об этом говорится в прогнозе министерства, с которым ознакомились «Ведомости».

В документе говорится, что власти собираются повышать темп роста экономики за счет увеличения численности занятых, инвестиционной активности и производительности труда. Как отмечается в прогнозе, рост занятости может быть достигнут в частности повышением пенсионного возраста — до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин. Если реформу не провести, то число пенсионеров в стране к 2017 году увеличится на 5,4 млн человек, при этом число занятых россиян сократится на 3,2 млн, утверждают в министерстве.

Повышение пенсионного возраста, в свою очередь, будет сопровождаться резким падением уровня пенсий. Их падение, по отношению к заработной плате, составит 13%.

Все эти меры должны привести к тому, что инвестиции будут расти в 1,5-2 раза быстрее экономики, рост которой, в свою очередь, должен достигнуть 3,5% к 2026 году. При этом зарплаты в ближайшие два десятилетия также будут отставать от роста экономики, подсчитали в министерстве.

Напомним, в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план действий правительства на 2017–2025 годы. По словам Медведева, задача — выйти «где-то в период 2019–2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровень среднемировых и выше среднемировых [показателей]».

Ранее группа экспертов во главе с Алексеем Кудриным завершила работу над стратегией развития России на следующее десятилетие. Стратегия нацелена на обеспечение роста ВВП на 3–3,5% в среднем — и чуть выше этого уровня в 2018–2024 годах.