Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сомневается, что на протестные акции против программы сноса пятиэтажек выходят именно те, кто в них живет. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

При этом Собянин добавил, что публичное сопротивление программе реновации не стало для него неожиданностью. По его словам, все программы властей, и в здравоохранении, и в образовании, вызывают у москвичей сильное сопротивление.

«Москвичи — народ активный и во многом политизированный, в столице находятся огромное количество СМИ и ядро интернет-активистов. Тут ничего не может произойти без активного бурного обсуждения. Нормальная московская традиция», — заявил мэр.

По его словам, если в преддверии выборов 2018 года реализация программы остановится, то к ней, скорее всего, «никогда не вернутся». В таком случае придется дожидаться, пока дома не станут аварийными.

В то же время Собянин отметил, что данные голосований в многофункциональных центрах и на портале «Активный гражданин» показывают, что 90% поддерживают программу реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «максимально учесть мнение москвичей» и внимательно отнестись «к содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы».

Самая массовая акция против программы сноса пятиэтажек в Москве прошла 14 мая на проспекте Сахарова. По данным «Белого счетчика», митинг собрал 20,2 тысяч человек.

Акции против реновации прошли и в минувшие выходные. По данным организаторов, они собрали около 8 тысяч человек. При этом полиция насчитала в два раза меньше людей.

Читайте также Митинги против реновации прошли в Москве. Фотографии

Напомним, в предварительный список пятиэтажек, подлежащих сносу, вошли 4 566 домов в 85 районах Старой Москвы и шести поселениях на новых территориях.

Андрей Дубровский