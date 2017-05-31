Писательница Ирада Вовненко стала исполняющим обязанности директора музея-памятника Исаакиевский собор, передает Интерфакс.

Вовненко сменит уходящего с этого поста Николая Бурова, который возглавлял музей с 2008 года. Ранее она занимала пост замдиректора Исаакиевского собора по связям с общественностью.

Прежний директор Николай Буров перед уходом обратился к подчиненным с прощальным письмом, поблагодарив их за совместную работу и попросив прощения за неосуществленные проекты.

«Я написал заявление, как и положено наемному работнику. Попросил прекратить со мной отношения с 1 июня, это всего на четыре дня раньше окончания контракта», — сообщил он.

О своем уходе с поста директора Исаакиевского собора Буров сообщил в конце апреля. Свою отставку он связывал в том числе с событиями вокруг Исаакия, который власти Петербурга решили передать в пользование Русской православной церкви.

Напомним, в последние месяцы в Петербурге прошли несколько акций протеста против передачи Исаакия РПЦ. Не допустить передачи собора также просили сотрудники музея, которые обратились к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом.