Президент США Дональд Трамп просит лидеров других государств звонить ему на личный мобильный телефон в обход дипломатического протокола. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации говорится, что Трамп уже поделился своим личным номером телефона с президентами Франции и Мексики — Эмманюэлем Макроном и Энрике Пенья Ньето, а также с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Однако таким предложением, по данным источников агентства, пока воспользовался только Трюдо.

Агентство отмечает, что решение Трампа давать номер личного телефона лидерам других государств нарушает дипломатический протокол и правила безопасности и секретности переговоров президента.

Президента США Дональда Трампа не раз обвиняли в нарушении формальных протоколов. В частности недовольство вызвали сообщения СМИ о том, что Трампа передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретные данные. Трамп якобы рассказал министру о планах запрещенной в России организации «Исламское государство» устроить теракт на борту направляющегося в США пассажирского самолета.