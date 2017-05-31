Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться, почему москвичи так поздно получили СМС-оповещение об урагане. Об этом сообщает Интерфакс.

«Разобраться, провести расширенный комитет, может быть, отдельные рабочие встречи, проинформировать и, главное, внести предложения, что дальше с этим делать», — настаивает Матвиенко.

Поручение было дано комитету по обороне и безопасности и комитету по аграрно-продовольственной политике.

По словам спикера Совфеда, после урагана осталось много вопросов, например, «чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это, почему не налажено оперативное информирование наших граждан».

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, более 200 человек пострадали.

Глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович в разговоре с «Медузой» заявлял, что информирование о непогоде было достаточным. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?».

В свою очередь, мобильные операторы МТС и Билайн заявили, что отправляли своим абонентам предупреждения о надвигающемся на Москву урагане.

Максим Прошкин