Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной отмене санкций против Турции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Документ, в частности, снимает ограничения на наем турецких граждан и запрет на работу турецких строительных компаний на территории России.

Также указ расширяет список категорий турецких граждан, которые имеют право на безвизовый въезд в Россию. Теперь российская виза не понадобится дипломатам и членам их семей, пилотам и членам экипажей самолетов, а также гражданам Турции, которые приезжают в Россию в краткосрочные командировки.

22 мая Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Таким образом, Москва и Анкара Турция договорились о снятии практически всех взаимных торговых ограничений за исключением запрета на ввоз турецких томатов.

Напомним, Россия ввела экономические санкции против Турции после того, как осенью 2015 года турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик Су-24. Однако после извинений турецкой стороны Москва и Анкара заявили о восстановлении торговых отношений.