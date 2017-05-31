Украинский провайдер «Воля» ограничил жителям Крыма доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а так же к сервисам Яндекса. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщению на телефонном автоответчике «Воли», компания, действительно, заблокировала доступ к российским социальным сетям, а также к «Кинопоиску» и «Лаборатории Касперского».

В сообщении указывается, что ограничение доступа ведено на основании указа президента Украины. В голосовом сообщении не уточняется, попадает ли Крым в зону блокировки.

Кроме того, как стало известно, в Крыму работает дочернее предприятие провайдера — «Телесвіт», которое и заблокировало ресурсы. В провайдере пообещали восстановить доступ в скором времени.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко свои указом запретил«Яндекс», Mail.ru, российские соцсети и телеканалы на территории страны. Эксперты подсчитали, что российская компания «Яндекс» потеряет из-за блокировки сервисов на Украине почти 6,9 миллиардов рублей или 10% от всей выручки за 2016 год.

При этом в «Яндексе» тогда заявили, что блокировка сервисов компании на Украине не повлияют на ее бизнес.

Максим Прошкин