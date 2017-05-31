Люблинский районный суд Москвы признал недостоверными несколько публикаций Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального о миллиардере Алишере Усманове и обязал ответчиков удалить эту информацию.

Миллиардер подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако финансовых требований не заявлял. По решению суда, ответчики должны в течение 10 дней удалить данные с сайта, фейсбука и Youtube, а также опубликовать опровержение в течение трех месяцев.

Претензии миллиардера касались информации о якобы даче взятки Дмитрию Медведеву в виде земельного участка с усадьбой в поселке Знаменском, взятке первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сокрытии налогов и введении цензуры в издательском доме «Коммерсант».

Защита Навального в суде настаивала на том, что требования Усманова не подлежат удовлетворению, так как главная цель судебного разбирательства – заставить ФБК удалить фильм «Он вам не Димон».

Сам Навальный после заседания заявил, что не собирается удалять ролик и выполнять решение суда, и призвал сторонников «еще сильнее бороться с системой».

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Ранее Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что в первый день процесса к делу по ходатайству стороны истца была приобщена справка из налоговой службы, из которой следует, что в 2015-2016 годах бизнесмен был налоговым резидентом России, а значит, не должен платить налоги в Швейцарии.

Оппозиционер указывает на то, что в октябре 2016 года холдинг USM сообщил, что Усманов провел в России менее 183 дней в году, а потому не подтвердил статус налогового резидента.

Сергей Лебеденко