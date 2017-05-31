Новая газета

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности для создателей «групп смерти»

Общество

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Совет Федерации одобрил законопроект о введении уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до шести лет за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 26 мая Госдума окончательно приняла законопроект об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в соцсетях.          

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 9 марта, его автором выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Закон вводит уголовную ответственность за склонение детей и подростков к суициду и оказание им содействия в совершении самоубийства, а также за вовлечение несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые «игры смерти». Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до трех лет или в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей.

Теги:
группы смерти, закон, совет федерации

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