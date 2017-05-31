Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы об ухудшении погоды в ночь на 1 июня, местами порывы ветра будут достигать до 24 м/с. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, а водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, более 200 человек пострадали.

Глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович в разговоре с «Медузой» заявлял, что информирование о непогоде было достаточным.

Однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться, почему москвичи так поздно получили СМС-оповещение об урагане.