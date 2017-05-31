На процессе по делу об убийстве политика Бориса Немцова до окончания судебных прений судья Житников удалил подсудимого Темирлана Эскерханова.

По словам судьи, подсудимый не уважает суд, злоупотребляет своими правами и пытается донести до присяжных сведения, для них не предназначенные.

«Я уважаю только присяжных, они решают мою судьбу!», — заявил Эскерханов. И добавил в адрес судьи, что «Вам видимо дали по шапке, поэтому вы так себе ведёте!».

Двое других подсудимых — братья Анзор и Шадид Губашевы были удалены до конца прений три недели назад.

Сейчас в заседании обьявлен перерыв.

Судебное следствие по делу закончено, стороны представили свои доказательства и дополнения к ним. Начинается стадия судебных прений.

Затем подсудимым будет дано последнее слово, а после этого присяжные уйдут на вынесение вердикта.

Борис Немцов был убит 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых предполагаемый киллер, бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и братья Губашевы обвиняются в том, что следили за политиком, искали о нем информацию, помогали скрыть улики.