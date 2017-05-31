Подсудимого по делу об убийстве Немцова удалили из процесса до окончания прений
Надежда Прусенковакорреспондент
На процессе по делу об убийстве политика Бориса Немцова до окончания судебных прений судья Житников удалил подсудимого Темирлана Эскерханова.
По словам судьи, подсудимый не уважает суд, злоупотребляет своими правами и пытается донести до присяжных сведения, для них не предназначенные.
«Я уважаю только присяжных, они решают мою судьбу!», — заявил Эскерханов. И добавил в адрес судьи, что «Вам видимо дали по шапке, поэтому вы так себе ведёте!».
Двое других подсудимых — братья Анзор и Шадид Губашевы были удалены до конца прений три недели назад.
Сейчас в заседании обьявлен перерыв.
Судебное следствие по делу закончено, стороны представили свои доказательства и дополнения к ним. Начинается стадия судебных прений.
Затем подсудимым будет дано последнее слово, а после этого присяжные уйдут на вынесение вердикта.
Борис Немцов был убит 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых предполагаемый киллер, бывший офицер батальона "Север" Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и братья Губашевы обвиняются в том, что следили за политиком, искали о нем информацию, помогали скрыть улики.