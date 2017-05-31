Неизвестные семь человек с бейсбольными битами напали в Иркутске на сына мужчины, который сдает помещение для штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом координатор штаба Сергей Беспалов написал в фэйсбуке.

По его словам, с мужчиной, на которого было совершено нападение, представители штаба обсуждали условия ремонта в помещении.

Беспалов также рассказал, что прошлый арендодатель отказался сотрудничать после беседы собственника «с бандитами».

Координатор пояснил, что пострадавшего мужчину доставили в травмпункт, где ему наложили шесть швов, есть также подозрение на сотрясение головного мозга.

Координатор штаба добавил, что по факту нападения обратился к пресс-секретарю УВД Иркутска Герману Струглину и написал заявление в областное ФСБ. При этом, арендатор, как отметил Беспалов, не собирается разрывать отношения со штабом. «Штаб все равно будет», — заключил он.

В штабе политика Алексея Навального «Новой газете» рассказали, что нападение произошло в 18:30 по местному иркутскому времени.

«В помещение ворвались семь человек с битами, начали избивать сына арендатора, который непосредственно нам сдавал помещение. Они выкрикивали, что он за Явлинского, за Навального, и в таком духе», — рассказали в штабе политика.

Сторонники Навального также добавили, что не афишировали факт съема нового помещения после того, «как ФСБ наведалось к хозяину помещения, которое штаб ранее снимал».

«В этот раз никто, кроме структур не знал ни адреса, ни хозяина», — заявили в штабе политика.

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Накануне стало известно о том, что хозяин помещения в Туле, у которого Навальный собирался арендовать место для встречи с соратниками, аннулировал бронь после звонка из администрации.

По словам хозяина помещения, он послушался совета, так как «не хотел неприятностей».

Напомним, что в нескольких городах собственники помещений также расторгли договор аренды. Речь идет о Волгограде, Вологде, Владивостоке и Краснодаре.

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Отметим во Владивостоке местные власти также пытались препятствовать открытию штаба оппозиционного политика.