Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального отказался удалять из всех своих блогов и социальных сетей публикации, в которых упоминается миллиардер Алишер Усманов. Об этом «Новой газете» рассказал главный юрист ФБК Иван Жданов.

«У нас на обжалование есть месяц. Мы пока ознакомимся с протоколом и, конечно, все отвергнутые ходатайства снова заявим. Решение Люблинского суда совсем не удивительно. Учитывая предыдущие его решения, например, удовлетворение иска Неверова», — рассказал Жданов.

На вопрос о том, ожидает ли ФБК каких-то санкций за неисполнение решения суда, глава юридического отдела фонда сказал, что «ничего страшного не произойдет».

Ранее в среду Люблинский районный суд Москвы признал недостоверными несколько публикаций Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального о миллиардере Алишере Усманове и обязал ответчиков удалить эту информацию.

Миллиардер подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако финансовых требований не заявлял. По решению суда, ответчики должны в течение 10 дней удалить данные с сайта, фейсбука и Youtube, а также опубликовать опровержение в течение трех месяцев.

Претензии миллиардера касались материалов о якобы даче взятки Дмитрию Медведеву в виде земельного участка с усадьбой в поселке Знаменском, взятке первому вице-премьеру Игорю Шувалову, сокрытии налогов и введении цензуры в издательском доме «Коммерсант».