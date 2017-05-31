Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон-грата. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«31 мая советник-посланник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н.Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены «persona non grata», и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Москва выразила надежду, что в Кишиневе «осознают контрпродуктивность своих недружественных действий» и «деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага».

Напомним, 29 мая власти Молдавии проинформировали Россию о своем решении выслать пятерых сотрудников российского посольства.

При этом президент Молдавии Игорь Додон осудил решение правительства.

«Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между Президентурой и Кремлём, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог», — написал он на своей странице в фейсбуке.

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