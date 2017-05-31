Власти Петербурга объяснили появление на улицах плакатов с призывом не участвовать в митингах
Максим ПрошкинКорреспондент-стажер
Плакаты с лозунгом «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации» появились в Петербурге в рамках программы по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Об этом «Новой газете» рассказал советник председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города Иван Краснов.
Ранее фото одного из плакатов опубликовал в твиттере гражданский активист Федор Горожанко.
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По слова чиновника, подразделение комитета по вопросам противодействия экстремизму и терроризму выпустило 100 плакатов, причем 20 плакатов с призывом «не вестись на провокации». Размещение одного плаката на автобусной остановке обошлось городским властям в 8-10 тыс. рублей. В общей сложности на плакаты потратили более 1 млн рублей.
«Стоит ли разбитая голова полицейского или испорченные четыре года жизни паренька этих денег? Да стоят. И не стыдно и не жалко, если один из этих случаев удастся предупредить», — уверен Краснов.
Он пояснил, что основная цель такой социально рекламы — снизить нагрузку на правоохранительные органы. Так как город стоит «на пороге важных событий», среди которых, к примеру, Кубок Конфедераций-2017.
Советник руководителя комитета также поясняет, что не все приходящие на митинг знают свои прав. Например, не все понимают отличие согласованной акции от несогласованной. И такие плакаты, и в том числе напоминании в интернете, должны в этом помочь.
«Не буду называть фамилии, но провокации — неотъемлемая часть политической борьбы, и они, к сожалению, есть, поэтому к участию на митингах надо готовить всех», — сказал Краснов.
Напомним, 29 мая сторонники оппозиционного политика Алексея Навального подали в Смольный уведомление о проведении антикоррупционного митинга на Марсовом поле 12 июня.
Кроме того, в Санкт-Петербурге в последние месяцы прошло акции протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ.