Железнодорожный суд Московской области обязал министерство финансов России выплатить гражданскому активисту Ильдару Дадину 2 миллиона рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Алексей Липцер, представитель Минфина возражал против заявленной в иске суммы в 5 млн рублей, назвав её чрезмерной.

«Но когда я спросил, какую же сумму он считает адекватной, он ответил, что не уполномочен называть цифру. Будем мы обжаловать решение или нет, решим позже — посоветуемся с коллегами и с доверителем, когда получим полный текст постановления. В целом, назначенная компенсация хоть и в два раза ниже запрошенной, на фоне общей практики выглядит довольно прилично», — сказал адвокат.

Адвокаты Ксения Костромина и Алексей Липцер подали иск в суд 21 апреля. В заявлении указывалось, что Дадин «был незаконно лишен свободы с 30 января 2015 года по 26 февраля 2017 года, а именно 758 дней (2 года и 27 дней)».

Также адвокаты отмечали, что во время отбывания наказания, позже признанного незаконным, активист подвергался пыткам и бесчеловечному отношению. Его неоднократно помещали в ШИЗО и лишали возможности встретиться с родственниками.

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Напомним, 7 декабря 2015 года Ильдар Дадин был приговорен Басманным судом к трем годам лишения свободы по статье «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (ст. 212.1 УК РФ).

В апелляции Мосгорсуд снизил срок заключения Дадину до двух с половиной лет. Он стал первым осужденным по данной статье УК РФ.

В феврале 2017 года решением Верховного суда дело против Дадина было прекращено с признанием права на реабилитацию.