Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в нападении на полицейского на акции 26 марта в Москве Дмитрия Крепкина. Об этом сообщает адвокат Ильнур Шарапов, представляющий интересы Крепкина.

«Мы просили отменить решение Басманного суда Москвы об аресте и избрать Дмитрию Крепкину меру пресечения в виде «домашнего ареста», однако суд решил иначе», — сказал Шарапов.

29 мая другой фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец, которого также обвиняют в нападении на полицейского на митинге против коррупции, заявил в суде, что не признает вины.

Ранее приговоры по делу 26 марта были вынесены актеру Юрию Кулию и столяру Александру Шпакову. Они оба признали вину и согласились на особый порядок рассмотрения дела. Кулия Тверской суд Москвы приговорил к 8 месяцам колонии-поселения. Шпаков получил полтора года колонии общего режима.