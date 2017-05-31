Московская мэрия предложила политику Алексею Навальному и другим организаторам акции против коррупции 12 июня перенести место ее проведения с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток города. Об этом сообщает Интерфакс.

Как рассказал агентству глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, в мэрии рассмотрели два уведомления о проведении акции на улицах Тверская и Охотный Ряд, поданные в администрацию города Навальным и Романом Рубановым.

«Мы предложили организаторам два альтернативных варианта — либо шествие и митинг по улице Перерва с последующим митингом у памятника „Солдату Отечества“ на пересечении с Люблинской улицей, либо шествие и митинг по проспекту Академика Сахарова», — сказал Черников.

По словам Черникова, провести акцию в заявленных местах не получится из-за того, что на улицах Тверская и Охотный Ряд 12 июня запланировано проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России, а на улицах 1-я Тверская-Ямская и Тверская проводятся дорожно-ремонтные работы. Кроме того, Черников отметил, что проспект Сахарова — «традиционное для проведения таких мероприятий место в центре города, где проще организовать движение транспорта, особенно в праздничный день».

«Мы готовы продолжать переговоры в любой день, никакой напряженности не видим», - сказал представитель мэрии, добавив, что по закону администрация может согласовать эту акцию не позднее 9 июня.

При этом самому Навальному в мэрии отказали в организации акции, сославшись на закон о митингах и шествиях, согласно которому, привлекавшийся к административной ответственности за определенные правонарушения, не может быть организатором публичной акции.

Напомни, 26 марта в Москве и других городах России прошли массовые митинги против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о российском премьер-министре. Только в столице полиция задержала более тысячи человек, среди которых были и несовершеннолетние. Отметим, что такого количества задержанных не было даже на митинге на Болотной площади в 2012 году.

Андрей Дубровский