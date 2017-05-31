Российские власти вручили ноту протеста послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу и объявили двух сотрудников эстонского посольства персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что генконсул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанусу Кирикмяэ и руководитель Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Кристен Канарик должны покинуть Россию в течение пяти дней.

«С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая Эстония выслала двух российских дипломатов. Покинуть страну обязали генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева.

Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов. Власти США объявили, что взлом данных и их передача избирательному штабу Дональда Трампа привела к его победе на выборах.

Максим Прошкин