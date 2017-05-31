Главное управление Министерства внутренних дел по Ставропольскому краю прокомментировало факты, изложенные в публикации «Новой газеты», рассказывающей о нападениях на людей, вступавших в конфликт со ставропольской строительной компанией «ЮгСтройИнвест».

О нападении на студента-юриста Ивана Барыляка, который после драки с представителем «ЮгСтройИнвеста» получил четыре пулевых ранения от неизвестных, в ГУ МВД говорят так:«Барыляк И.М. признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в 2014 году по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). После проведения комплекса необходимых следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного в отношении Барыляка И.М. преступления, подлежащих доказыванию в соответствие с требованиями ст. 73 УПК РФ, и причастных к нему лиц, производство предварительного следствия по указанному уголовному делу было остановлено по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено — ред)».

В то же время в ГУ МВД утверждают, что проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий продолжается, и при появлении новых обстоятельств предварительное следствие будет возобновлено.

Начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД Земфира Таганова также сообщила, что «в ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю заявление Барыляка И.М. о принуждении его отказаться от написания заявления о преступлении не поступало».

Сам Иван Барыляк рассказал «Новой газете», что после нападения следователь Сарибеков вставил ему ручку в пулевое ранение и начал крутить, требуя отказаться от написания заявления.

«04.11.2010 по факту открытого хищения имущества гражданина Пинчука Г.Н. следователем отдела № 3 СУ Управления МВД России по г. Ставрополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)», — говорится в ответе ГУ МВД. Предварительное следствие по факту нападения на Григория Пинчука было приостановлено по тем же основаниям, что и у Ивана Барыляка.

«Новая газета» 31 мая опубликовала статью «Потом он выстрелил мне в голову», в которой рассказала о нападениях на ставропольцев, вступивших в конфликт со строительной компанией «ЮгСтройИнвест». Ранее представителей этой компании обвинил в нападении на себя известный блогер Илья Варламов.