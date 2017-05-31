Президиум Верховного суда отменил приговор журналистке из Ростовской области Елене Надтоке, которая 12 лет назад была осуждена за оскорбление чиновника.

Поводом для пересмотра дела стало решение Европейского суда по правам человека, вынесенное по жалобе журналистки ровно год назад, 31 мая 2016 года. Теперь дело Елены Надтоки будет направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в город Новочеркасск Ростовской области, где проживает журналистка.

Надтока стала фигурантом уголовного дела в 2004 году после выхода в газете «Вечерний Новочеркасск» публикации, критикующей деятельность тогдашнего главы города. Автор статьи, журналист газеты использовал в тексте выражение «воровливый алтайский мужик», описывая мэра города в контексте обсуждения фактов злоупотребления властью с его стороны. Мэр Новочеркасска подал заявление в мировой суд по статье «Оскорбление» (на тот момент уголовная ответственность за оскорбление еще не была исключена из Уголовного кодекса).

Исполняющей обязанности главного редактора в газете на тот момент была Елена Надтока, поэтому она также стала обвиняемой как соучастник.

Несмотря на то, что лингвистическая экспертиза не выявила оскорбительной лексики, суд вынес Елене Надтоке обвинительный приговор и оштрафовал на 50 тыс. рублей. Обжалование приговора результатов не дало, и журналистка в 2005 году обратилась в ЕСПЧ.

В Европейском суде ее представляла ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. 31 мая 2016 года ЕСПЧ нашел в деле «Надтока против РФ» нарушение ст. 10 Конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнения). Журналистке была присуждена компенсация морального вреда в размере 4 тыс. евро.

31 января этого года эксперт Центра защиты прав СМИ адвокат Тумас Мисакян, представляющий интересы журналистки подал в Верховный Суд ходатайство об отмене приговора, которое было удовлетворено председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

«Это первый случай, когда Верховный суд отменяет приговор журналисту после признания Европейским судом нарушения его права на свободу выражения мнения», – сказала «Новой» директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. – Показательно, что отмену приговора просила в Верховном суде и сторона обвинения, которую представлял один из заместителей Генерального прокурора России».