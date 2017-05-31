Сотрудники полиции и ФСБ задержали двух человек в городе Новочеркасске в Ростовской области по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным полиции, задержанные намеревались совершить преступление в месте большого скопления людей. Правоохранители обнаружили у них три тротиловые шашки массой 600 грамм и электродетонатор.

По материалам полиции о подготовке теракта в региональном управлении Следственного комитета уже возбудили уголовное дело. Кроме того, полиция возбудила дело по статье УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемых в подготовке теракта арествовали.