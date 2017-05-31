Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинского «Нафтогаза» о пересмотре цены на российский газ. Об этом сообщается на странице компании в фейсбуке.

Отмечается, что решением суда было отменено условие «бери или плати» (take or pay), прописанное в соглашении с «Газпромом».

Речь идет о пересмотре формулы ценообразования на газ, начиная с 2014 года. Кроме того, арбитраж постановил отменить запрет на реэкспорт российского газа.

В «Газпроме», в свою очередь, заявили, что решение «не содержит в себе каких-либо цифр».

«Объем очень большой, 790 страниц, мы сейчас анализируем его содержание с тем, чтобы прийти к каким-то выводам», — сказал агентству РИА Новости начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

В июне 2014 года «Нафтогаз» и «Газпром» подали встречные иски по контракту на поставку газа.

В апреле 2017 года иск «Газпрома» к «Нафтогазу» составлял 45,7 миллиардов долларов (претензии за неоплаченные счета в части спорной цены за период с ноября 2013 года по май 2014 года и оплату непоставленного газа по условию «бери или плати»).

Иск «Нафтогаза» состоял из претензий по контракту за возмещение переплаты компании за газ.