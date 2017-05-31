Президент Молдавии Игорь Додон обвинил правительство и парламент в ухудшении отношений с Россией.

«За 25-летнюю историю дипломатических отношений между Молдовой и Россией ещё никогда наши двухсторонние отношения не находились на краю пропасти, как сейчас», — написал Додон на личной странице в социальной сети «Одноклассники».

По его мнению, к этому привели «безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, предпринимаемые не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов».

Молдавский президент также сообщил, что в ближайшие дни проведет встречи на разных уровнях с руководством России.

«Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдо-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнёром – Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова», — добавил он.

Ранее в среду Россия объявила пятерых сотрудников посольства Молдавии персонами нон-грата. Таким образом Москва ответила на высылку пяти российских дипломатов из Кишинева.