Новая газета

Путин пообещал мультипликаторам до 500 млн рублей из резервного фонда президента

Культура

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Президент России Владимир Путин пообещал выделить до 500 млн рублей господдержки отечественным аниматорам. Об этом он сообщил на встрече с мультипликаторами, передает РИА Новости. 

Как пишет агентство, аниматоры в ближайшие пять лет планируют утроить производство, поэтому попросили главу государства о дополнительном финансировании отрасли. 

Президент пообещал поддержку, отметив, что до 500 миллионов рублей выделит из своего резервного фонда.

«В объеме до 500 миллионов рублей — я сделаю это из резервного фонда президента, я говорю до 500, потому что нужно понять реальные цифры — 100, 150, 200, 300», — сказал глава государства.

Он также согласился с предложениями представителей анимационных компаний об облегчении налоговой нагрузки. 

«Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик», — отметил президент.

В 2013-2016 годах господдержка была оказана производству 260 анимационных проектов.

Теги:
путин, анимация, минфин

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