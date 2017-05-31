Причиной крушения Ту-154 над Черным морем могло стать нарушение пространственной ориентировки командира самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

Такие данные были озвучены по итогам расследования катастрофы.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомлённости) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — сказали в ведомстве.

В марте Следственный комитет России опроверг версию о том, что причиной авиакатастрофы Ту-154 стали действия экипажа.

Речь идет о версии, которую ранее озвучил «Коммерсант». Издание со ссылкой на источники сообщало, что после взлета судно снижалось в «контролируемом полете» под управлением летчика.

Также следствием была отвергнута версия о перегрузке воздушного судна.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Все члены экипажа и пассажиры — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — погибли.