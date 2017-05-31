Власти Москвы потратят 76 млн рублей на расширение системы экстренного оповещения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

На выделенные средства планируется дополнить существующую систему «комплексом линии уличной звукофикации», которая поможет гарантированно довести сигналы оповещения и экстренной информации.

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, более 200 человек пострадали.

Позднее стало известно, что многие москвичи не получили уведомления о предстоящем урагане. При этом глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович в разговоре с «Медузой» заявлял, что информирование о непогоде было достаточным. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?».

В свою очередь, мобильные операторы МТС и Билайн заявили, что отправляли своим абонентам предупреждения о надвигающемся на Москву урагане.