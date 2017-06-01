Белый дом планирует вернуть России две дипломатических резиденции — в Нью-Йорке и Мэриленде — доступ к которым были закрыт предыдущей администрацией президента в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, в случае передачи резиденций администрация президента Дональда Трампа может ввести ограничение на их работу, в частности, лишить дач дипломатического иммунитета.

Без иммунитета объекты будут рассматриваться как любое другое здание на территории США, а у правоохранительных органов США появится право доступа на их территорию, пишет газета.

Отмечается, что любые уступки России могут вызвать скандал на фоне расследований ФБР и Конгресса о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Москвой.

Напомним, накануне Нового года США выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению Белого дома, занимались разведывательной деятельностью. Также были закрыты две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.

Владимир Путин отказался от ответной высылки американских дипломатов, несмотря на соответсвующее предложение МИД России.