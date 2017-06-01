СМИ узнали о планах Трампа вернуть России дипломатические дачи в США
Белый дом планирует вернуть России две дипломатических резиденции — в Нью-Йорке и Мэриленде — доступ к которым были закрыт предыдущей администрацией президента в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Об этом сообщает Washington Post.
По данным издания, в случае передачи резиденций администрация президента Дональда Трампа может ввести ограничение на их работу, в частности, лишить дач дипломатического иммунитета.
Без иммунитета объекты будут рассматриваться как любое другое здание на территории США, а у правоохранительных органов США появится право доступа на их территорию, пишет газета.
Отмечается, что любые уступки России могут вызвать скандал на фоне расследований ФБР и Конгресса о возможных связях предвыборного штаба Трампа с Москвой.
Напомним, накануне Нового года США выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению Белого дома, занимались разведывательной деятельностью. Также были закрыты две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.
Владимир Путин отказался от ответной высылки американских дипломатов, несмотря на соответсвующее предложение МИД России.