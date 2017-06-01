В России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, российские финансовые инвесторы рассматривают возможность создать авиакомпанию с иностранным участием. Они уже ведут переговоры об этом с крупными иностранными лоукостерами, такими как Air Asia, Wizz Air и Pegasus.

Новый перевозчик будет создан на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта, отмечает «Коммерсант».

Переговоры ведутся на фоне резкого роста авиаперевозок в России, количество которых за январь - апрель 2017 года увеличилось более чем на 20%.

Напомним, в 2014 году в России появился лоукостер «Победа». В апреле текущего года Росавиация начала проверку авиакомпании из-за отказа зарегистрировать на рейс в Екатеринбург маму с двухлетним ребенком, страдающим ДЦП.