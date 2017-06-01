Главы банковского комитета Сената США подготовили новый законопроект для расширения антироссийских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление сенаторов.

«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему остается враждебной, непокорной страной, которая усиливает свою военную деятельность, связанную с кибер-шпионажем, и принимает экономические меры, чтобы навредить США и вбить клин между ними и их союзниками»,— говорится в аннотации к документу, подготовленному республиканцем Майклом Крапо и демократом Шерродом Брауном.

Их законопроект подразумевает новые санкции в отношении добычи полезных ископаемых, металлургии и железнодорожного транспорта.

Как отмечает Bloomberg, инициатива говорит о том, что некоторые члены Конгресса планируют помешать шагам администрации президента Дональда Трампа по изучению возможностей улучшения отношений с Москвой.

В конце мая экономический советник президента США Гэри Кон заявил, что Дональд Трамп не исключает ужесточения санкций в отношении России.

Напомним, в конце декабря 2016 года США ввели санкции против ГРУ Минобороны России, ФСБ и нескольких российских компаний, обвинив их в совершении кибератак и вмешательстве в ход выборов президента США. Кроме того, накануне Нового года из страны выслали 35 российских дипломатов, которые, по мнению США, занимались разведывательной деятельностью.