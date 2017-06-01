Движение «Архнадзор» попросило не сносить около 320 зданий, попавших под программу реновации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В списке, который подготовил «Архнадзор», фигурируют дореволюционные строения, образцы конструктивизма 1920–1930-х, возведенные в том числе по индивидуальным проектам, или поздние сталинки. По мнению экспертов, эти здания не относятся к типовым строениям «индустриального» домостроения в Советском Союзе.

«Снос десятков таких зданий, не говоря уже о новом строительстве на их месте, нанесет непоправимый урон историко-архитектурной среде Москвы», — говорится в заявлении «Архнадзора».

Кроме того, движение попросило федеральные и региональные власти сохранить на территориях, которые войдут в программу, «действие существующих законов и механизмов, регулирующих градостроительную деятельность, в том числе ограничения высотности и плотности застройки, режимы зон охраны и защитных зон».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «максимально учесть мнение москвичей» и внимательно отнестись «к содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы».

Напомним, в предварительный список пятиэтажек, подлежащих сносу, вошли 4 566 домов в 85 районах Старой Москвы и шести поселениях на новых территориях.