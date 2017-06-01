Участники расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем посекундно реконструировали все обстоятельства произошедшей трагедии. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как стало известно изданию, командир Ту-154 Роман Волков «стал испытывать затруднения в определении своего местоположения» еще на земле — во время перемещения машины по рулежным дорожкам. С помощью автомобиля сопровождения самолету удалось добраться до точки старта.

«На седьмой секунде после взлета в кабине пилотов, как полагают расследователи, возникла особая ситуация: командир Волков начал эмоционально, с применением ненормативной лексики, выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели. При этом офицер, по мнению экспертов, упустил контроль за параметрами взлета сам, да еще и отвлек от работы коллег», — пишет газета.

Оторвавшись от земли, командир воздушного судна совершил первое нелогичное, с точки зрения расследователей, действие — отклонил штурвал от себя, замедлив таким образом набор высоты. Далее он приказал подчиненным убрать закрылки в тот момент, когда самолет находился на высоте 157 метров (по регламенту их уборка предполагалась на высоте 500 м — ред.)

При этом он сам продолжил отклонять штурвал от себя, из-за чего на отметке 231 м самолет перешел на снижение.

«Самолет стал интенсивно, по 6–8 м/с, терять высоту, сработала сирена, предупреждающая экипаж об опасном сближении с поверхностью, в кабине замигало соответствующее красное табло, однако никто из летчиков не обратил на это внимания», — отмечается в публикации.

Издание называет действия командира самоубийственными: «шедший в разворот с небольшим правым креном примерно 10°, он резко перевел в крутой левый крен 53», из-за чего снижение началось вдвое быстрее.

«Коммерсант» уточнил, что «вместо того чтобы довериться показаниям приборов, как того требуют все летные инструкции, пилот Волков стал ориентироваться на собственные физиологические ощущения».

«Вестибулярный аппарат "подсказал" ему, что машина слишком интенсивно набирает высоту, и летчик начал опускать нос самолета. Иллюзорным, очевидно, было и ощущение самопроизвольного увода самолета вправо, который командир решил компенсировать поворотом штурвала влево. В итоге его действия из системных превратились в хаотичные и стали напоминать, по выражению одного из экспертов, "паническое шараханье из стороны в сторону заблудившегося в лесу человека"», — говорится в статье.

Накануне Минобороны по итогам расследования сообщило, что причиной крушения Ту-154 над Черным морем могло стать нарушение пространственной ориентировки командира самолета.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Все члены экипажа и пассажиры — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — погибли.