Новая газета

Кудрин предложил приватизировать весь нефтяной сектор в России за 7 лет

Экономика

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Экс-министр финансов и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил о необходимости приватизировать весь нефтяной сектор в России за семь-восемь лет, передает РБК.

«Уменьшение государственного сектора, увеличение частного — в наших силах. Это наше черное родимое пятно — то, что мы не сократили государственную экономику, а, наоборот, стали в чем-то возвращаться. Например, нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие семь-восемь лет», — сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Как считает Кудрин, России не нужно государственных компаний. 

«Государственный статус скорее вред приносит этим компаниям, чем положительный эффект. Нефтяные компании сами справятся», — добавил он.

Теги:
кудрин, нефть, приватизация

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