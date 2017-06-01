Экс-министр финансов и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил о необходимости приватизировать весь нефтяной сектор в России за семь-восемь лет, передает РБК.

«Уменьшение государственного сектора, увеличение частного — в наших силах. Это наше черное родимое пятно — то, что мы не сократили государственную экономику, а, наоборот, стали в чем-то возвращаться. Например, нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие семь-восемь лет», — сказал он, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Как считает Кудрин, России не нужно государственных компаний.

«Государственный статус скорее вред приносит этим компаниям, чем положительный эффект. Нефтяные компании сами справятся», — добавил он.