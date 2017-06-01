В четверг в приемную Госдумы передали обращения москвичей с требованием отказаться от программы реновации жилфонда Москвы. Под документом подписались 11 тысяч человек.

«Здесь 11 тысяч подписей. Люди сами собрали всего за семь дней. Все контакты каждого подписавшегося здесь тоже есть. Это легитимные списки: можно позвонить каждому и получить подтверждение позиции человека. А у ВЦИОМ, в СМИ данные сильно искажены», — заявила депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина, у нее в руках пять толстых папок.

Депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина. Фото: Виктория Одисоннова / «Новая газета»

Всего к зданию приёмной Госдумы пришли более ста человек. Большинство собравшихся — муниципальные депутаты, пришедшие передать подписи. Самих жителей домов, попавших под реновацию, немного: в девять утра лишь некоторые успели перед работой дойти до приёмной.

«Уважаемый Вячеслав Викторович! Прошу Вас проинформировать депутатов Государственной думы о позиции москвичей (…) Мы категорически против сноса наших домов, изъятия земельных участков, против уничтожения нашей собственности и против принудительного выселения (…) Мы категорически против включения наших домов в так называемую “программу реновации”», — говорится в письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Москвичи также требуют отклонить законопроект №120505-7 «О внесении изменений в Закон РФ “О статусе столицы РФ”». Они указывают на то, что он противоречит сразу девяти статьям Конституции России, а также статье 209 Гражданского кодекса России и статье 1 Протоколоа №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Фото: Виктория Одисоннова / «Новая газета»

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин усомнился в участии в акциях против реновации жителей пятиэтажек, при этом он отметил, что, судя по данным голосований в многофункциональных центрах и на портале «Активный гражданин», 90% москвичей поддерживают программу реновации.

Напомним, ранее Собянин обещал «максимально учесть мнение москвичей» и внимательно отнестись «к содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы».

В предварительный список пятиэтажек, подлежащих сносу, попали 4 566 домов в 85 районах Старой Москвы и шести поселениях на новых территориях. 1 июня «Архнадзор» попросил исключить более 300 исторических домов из программы реновации.