Украинским сотрудникам Mail.ru предложили работу в российских офисах компании. При этом все филиалы Mail.ru на Украине будут закрыты из-за введенных Киевом в этом месяце санкций. Об этом генеральный директор компании Борис Добродеев рассказал в интервью «Коммерсанту».

«Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас. Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры», — пояснил Добродеев.

По его словам, украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку компании. Поэтому в Mail.Ru не ожидают негативного влияния санкций на свои финансовые показатели.

«Это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов. Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг. Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями»,— добавил Добродеев.

Ранее президент Украины Петр Порошенко свои указом запретил Mail.ru, «Яндекс», а также российские соцсети и телеканалы на территории страны.