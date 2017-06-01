В России с 1 июня вступил в силу запрет на работу водителям, которые не имеет прав российского образца. Текст законопроекта доступен на сайте «Консультант плюс».

«С 1 июня водители, имеющие иностранные права, должны быть отстранены от работы, то есть они не будут иметь права заниматься перевозками, никакой отсрочки (вступления закона в силу — ред.) нет», — заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, для получения российских прав водители должны будут сдать экзамен, так как депутаты не успели внести во второе чтение законопроект о продлении срока обмена национальных прав на российские.

Депутат признался, что рассмотрение документа затягивалось из-за того, что «не были готовы органы исполнительной власти», а также «после возвращения Крыма в Россию».

«МВД прежде всего и органы исполнительной власти субъектов должны будут экстренно наладить работу по пересдаче прав и приему экзаменов. Другого ничего не остается", - отметил Лысаков.

Напомним, для получения прав российского образца необходимо пройти экзамен в ГАИ, который состоит из трех частей. Во-первых, необходимо сдать теоретическую часть. Во-вторых, показать навыки управления транспортным средством на закрытой площадке. И, в-третьих, в городе.

Максим Прошкин