Заместитель главы МВД России Игорь Зубов назвал правомерными действия полицейских при задержании читающего стихи мальчика на Новом Арбате. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает Интерфакс.

«В целом, требование сотрудников было правомерным», — сказал Зубов.

28 мая на сайте Change.org появилась петиция с требованием уволить сотрудников полиции, которые задержали десятилетнего мальчика.

Ранее, 27 мая в районе Арбата полиция задержала мальчика, читавшего стихи. По словам отца, мальчика забрали не смотря на то, что его мачеха находилась в 20-25 метрах от него. Видео задержания опубликовали в интернете. На нем видно, как полицейский тащит к машине кричащего мальчика и заталкивает его в автомобиль. Женщина, представляющаяся его знакомой, просит полицейских его отпустить.

На мачеху ребенка составили протокол об административном нарушении по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП). В отношении отца мальчика полиция составила протокол по административной статье о неисполнении родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка (5.35 КоАП).

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с задержанием мальчика. В свою очередь, Следственный комитет (СК) по Москве анонсировал проверку обстоятельств, при которых 26 мая в центре Москвы полицейские задержали мальчика.

При этом родная мать задержанного мальчика написала заявление в полицию на его мачеху Кристину Скавронски.